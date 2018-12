Proponen declarar a Paul McCartney "Huésped de Honor"

08/12/2018 -

El compositor y músico Paul McCartney podría convertirse en "Huésped de Honor" de la Ciudad de Buenos Aires si prospera el proyecto de declaración presentado por tres diputados en la Legislatura porteña.

El ex Beatle se presentará por cuarta vez en la Argentina, el 23 de marzo próximo, en el Campo Argentino de Polo y, en esa ocasión, podría recibir el reconocimiento.

El proyecto de declaración lleva la firma de Roy Cortina (Partido Socialista), Mercedes De Las Casas y Eduardo Petrini (Vamos Juntos).

En los considerandos se relata la trayectoria del músico nacido en Liverpool, Inglaterra, y que formó parte de Los Beatles, grupo que marcó la escena cultural y musical de los últimos 60 años.

"(Los Beatles) lograron una gran trayectoria en el mundo de la música, además de la extraordinaria creatividad, la cual se manifestó en una serie de álbumes inolvidables, desde el inicial Please Please Me (1963) hasta la culminación que representó Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y su despedida con Let It Be", señala el proyecto.

Además de destacar sus éxitos como parte del grupo Wings y en su etapa solista, también se celebra que McCartney "fue portavoz de causas sociales, políticas, humanitarias y ecológicas".

McCartney llega a la Argentina en el marco del tour "Freshen Up".

El Tour "Freshen Up" arrancó en Canadá en septiembre pasado y en marzo próximo será el turno de Suramérica con citas en Argentina -donde no actúa desde hace casi tres años-, en Chile y en Brasil.