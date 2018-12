12/12/2018 -

Thelma respondió las preguntas que le formularon los periodistas en la conferencia de prensa.

¿Quién abrió la puerta?

La persona que entró era alguien del hotel que venía a subir una tarjeta, golpeó la puerta de la habitación, Juan salió de encima mío y yo abrí la puerta y salí. Esa persona no entró en la habitación, y no vio el momento.

¿Pudiste hablar con alguien? ¿Cómo fue el día siguiente?

Como todo hecho de violencia sexual, fue traumático y es muy difícil hablar en ese momento. Lo hice con sólo dos compañeras que tenían 17 años, tampoco tenían herramientas. Esas dos compañeras están en el video y acompañando. Pero no se lo dije a nadie más. Esa fue la última gira. Era muy fuerte el momento que estábamos viviendo.

Comentás que te animás a hablar después de haber conocido otras denuncias. ¿Hablaste con Calu?

No fue una sola compañera la que lo denunció, aunque sí fue la más visible la denuncia de Calu. En ese momento yo estaba viviendo afuera y eso me movilizó profundamente. En ese momento sentí que tenía que hacer algo, para resolverlo yo, en mi fuero interno. Me sentí acompañada de mi gente, pero fue un proceso largo. Viajé a Nicaragua la semana pasada y ya está radicada la denuncia. Para mí fue muy difícil todo este camino. Es importante que este tema se trate como corresponde. Lo que me pasó a mí en particular fue que tenía un rol fundamental y que podía servir para que muchas personas se pongan a hablar.