La Banda: médico denunció salvaje agresión de parte de su ex pareja

Hoy 08:22 -

Un médico denunció ante la policía, haber sido salvajemente atacado por su ex mujer, cuando fue a retirar a la hija de ambos para que cene y duerma con él.

El profesional de la salud, de apellido Pérez y con domicilio en el barrio Centro de La Banda, dijo que salió de su trabajo y se dirigió a retirar a su hija de 7 años, en el domicilio de su ex pareja en el barrio Ampliación El Polear.

Al llegar se encontró con su ex, de quien se separó hace cuatro años y le manifestó que, tal como habían acordado, se llevaba a la niña a cenar y a dormir con él y que hoy temprano, camino a su trabajo, la regresaría al hogar. La mujer le pidió que no la devuelva a la casa por la mañana porque no tendría con quién dejarla.

Te recomendamos: Amenazó de muerte al abogado de su ex al enterarse de los trámites de divorcio

Ante el reclamo del hombre, quien le habría dicho que con la cuota mensual le alcanzaba para pagar una persona que la cuide ocasionalmente, la mujer habría reaccionado de forma violenta, insultando y golpeando al médico, que sólo atinó a pedirle a su ex suegra que intervenga.

De acuerdo al relato del denunciante, la mujer enfureció ante la intervención de su madre y le propinó golpes de puño, además de rasguñarlo en distintas partes del cuerpo, para finalmente quitarle el celular y arrojarlo contra la pared.

El médico se fue con su hija y realizó la denuncia. Ante los efectivos dijo que su ex mujer, quien años atrás hizo abandono de hogar, suele dejar sola a la menor y que muchas veces la nena volvió del colegio con una amiga, porque la mujer no se presenta a retirarla, por lo cual pedirá la tenencia.

Fue revisado por el médico de policía, que constató las lesiones y le dio 5 días de curaciones. Intervino personal de la Comisaría 12º.