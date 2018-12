Manguel denunció haber sido acosada en "Animales Sueltos" y en una radio

13/12/2018 -

Poco después de que un grupo de actrices denunciara a Juan Darthés por violar a una compañera de elenco de 16 años durante una gira de "Patito Feo", la periodista Romina Manguel aseguró que ella fue acosada hace tres meses en la propia mesa de "Animales Sueltos" (programa que se emite por América), y años atrás en una radio de Buenos Aires.

"Las mujeres denunciamos cuando podemos, no cuando queremos porque este medio es machista y no te creen", afirmó Manguel. Y agregó: "Ha venido acá un invitado que me ha acosado sistemáticamente. Estuvo sentado en esa mesa. Ese día, Tato Young se quedó al lado mío hasta que me tomé un taxi. Cuando lo vi le conté a Tato y él no me dejó un segundo".

Estudio de radio

La periodista contó también que años atrás sufrió una violenta situación de acoso en un estudio de radio por parte de una persona "muy, pero muy conocida", aunque aclaró que no trabajó directamente con él.

"Es un tipo exitoso, buen mozo, muy conocido que se decía familiero. Me encerró en un estudio y me apretó contra un rincón. Además le pidió a la locutora y al operador que lo dejaran solo", detalló.

"Tenía 38 años y no pude reaccionar, no supe qué hacer. La locutora y el operador sabían. Esa persona poderosa le decía a un compañero que me acompañó desde ese momento que era mi guardaespalda. No me pude defender. El no es no siempre y en cualquier momento", indicó.

Manguel resaltó: "El no es no siempre. Si yo subo a tu departamento eso no quiere decir nada. Podemos comer y tomar un vino y tampoco. Y sabés qué, perdón que lo diga en estos términos, pero podemos estar los dos en bolas en un momento como álgido y yo no tengo ganas y no sigue siendo no. En cualquier momento. No es porque yo subí, porque yo vine, porque si no empezamos porque me vine escotada, porque yo me pinté... sigue muy arraigada esa mentalidad machista".

Pedido

"Pido por favor no empiecen a linkear con gente con la que trabajé porque no trabajé directamente. Me encerró en un estudio y me apretó contra un rincón. Le pidió a la locutora y al operador de radio que se vayan. Porque hay muchos cómplices para que esto pase. Yo era grande, estoy pensando en una nena de 16 años. Yo tenía 38 años y no pude reaccionar", dijo.

"Yo soy brava, dicen que soy brava, me siento acá en la mesa de hombres. No pude reaccionar. No supe qué hacer. ¿La locutora sabía? Probablemente. ¿El operador lo sabe? Porque le dicen ‘dejame solo’ y me están arrinconando. Otro compañero mío, que le voy a agradecer, pero no voy a decir el nombre, y él lo sabe, creo que pasamos 4 meses en los que no se separaba de mí. Y esta persona muy poderosa todo el tiempo le decía ‘qué pasa, sos el guardaespaldas? No puede andar sola?’. Si esto me pasa a mí que soy grande, que tengo mucha experiencia en el medio y no me puedo defender..."