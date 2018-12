Militta Bora denunció penalmente a Chano Charpentier por violación

15/12/2018 -

En medio de las sucesivas historias que salieron a la luz tras el caso de Thelma Fardín, la cantante Militta Bora reveló que denunció ante la Justicia a Chano Moreno Charpentier por haberla violado en 2016. Militta y el ex vocalista de Tan Biónica fueron novios durante tres meses. "Esa noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol. Chano estaba como loco y, cuando me dormí, entró en el cuarto para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dijera ‘no, no, no’. Entonces, también hubo un hecho de violación", detalló a La Nación.

La denuncia fue oficializada en la fiscalía 22 el pasado 13 de noviembre, cuando Militta estuvo acompañada por sus abogados, Julia Inés Schijman y Luis Negri. Bora aseguró que tiene varias pruebas para fundamentar lo vivido cuando mantenía una relación con el ex Tan Biónica.

"Tengo las fotos del hematoma del ojo con la fecha en que me pegó. Esto fue en la intimidad, pero tengo de testigo a mi mamá que lo escuchó decir barbaridades como la historia de la modelo. Está Tamara Pettinato también como testigo. Ella estaba en Showmatch y sabía lo que vivía porque le mandaba las fotos de la marcas", detalló.