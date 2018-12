Gloria Carrá coincidió con su hija en criticar a Darthés

16/12/2018 -

Gloria Carrá compartió elenco con Juan Darthés en "Patito Feo" y, además, es madre de Ángela Torres, quien recientemente protagonizó Simona con el actor que fue denunciado por Thelma Fardín.

En diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Carrá se sumó a la lista de actrices que manifestaron su repudio al actor.

En ese sentido, se refirió a la entrevista que Darthés brindó a Mauro Viale. "No la pude ver a él, pero sé que declaró que fue ella. Al principio tuiteó que eso no había pasado. Me da asco y pena, qué ser inmundo, ya está muerto. Se tiene que ir a vivir a otro país", sentenció la reconocida actriz.

"Estuve muy tomada por la situación, muy angustiada, me parece un hecho aberrante y tremendo. Me movilizó mucho porque yo estaba en ese programa y los conozco a todos", agregó, para luego referirse a cómo vivió como madre que su hija tuviera que convivir diariamente con él en la tira de El Trece.