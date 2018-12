El Bailando 2018 ya tiene a su primera pareja finalista

Fotos Los semifinalistas, antes de conocer el resultado final.

Anoche no fue una gala cualquiera en el Bailando 2018, ya se conoció quién es la primera pareja finalista del certamen: Julián Serrano y Sofía Morandi.

Los "instagramer" pasaron a la final obteniendo el 57.98% de los votos de la gente, ante el 42.02% que consiguió Mica Viciconte con su bailarín Nacho Saraceni.

En el duelo de bailes habían obtenido dos puntos cada uno. Sofía y Julián se quedaron con el punto de cumbia y el folclore, mientras que Mica y Nacho se llevaron los votos de la bachata y la música de Luis Miguel.

En el teléfono, arrasó la pareja juvenil, que todavía no tiene definido a su rival. Recién esta noche se sabrá si pasan a la final Jimena Barón y Mauro Caiazza o María del Cerro con Facu Mazzei.

Mica, muy conmovida, pidió ayuda para cumplir el sueño que representaba y agradeció a todos, menos a Laurita Fernández. "Por más personas basura que tengamos enfrente, hay que seguir, hay que luchar, no hay que hacer diferencia con nadie. A Ángel, Polino, Flor, muchas gracias. Al Bar. No pienso ser careta, no lo soy y no tengo ganas”, dijo, mientras la protagonista de Sugar sonreía.