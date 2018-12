Fiscal Ramos: "Ersa no puede dejar el servicio porque tiene obligaciones por contrato"

Fotos SERVICIO. Los usuarios esperan una pronta solución del conflicto.

21/12/2018 -

El quite de los subsidios nacionales al transporte público de pasajeros a partir del 1 de enero de 2019, deja aún grandes interrogantes al servicio y los cambios que puedan suscitarse desde esa fecha en adelante.

Con relación a la posición de la empresa Ersa y la presentación de la nota en donde se plantea que dejará de presentar el servicio desde inicio del 2019, el fiscal de la comuna capitalina, Martín Ramos aclaró que "no existe relación de un particular y el Estado que no esté dentro de un marco reglado", y ahondó que el contrato precario suscripto con Ersa "está instrumentado bajo un contrato, que tiene reglas y marca derechos y obligaciones para ambas partes".

En diálogo con Radio Panorama, explicó que "hay cláusulas favorables al Estado, al tratarse de un servicio público, pero la idea del municipio no es obligar a nadie a que preste el servicio, pero sí a buscar una salida a este problema que se presenta con el transporte, a partir de la anulación de los subsidios desde el 1 de enero de 2019".

Dijo, además, que la presentación de la nota de Ersa, hace mención a que la empresa "entrega al municipio la operación de todo el rodado para que se haga cargo de su uso".

Recordó que en el presupuesto nacional, "está previsto un fondo para que provincias y municipios sustenten el servicio de transporte, pero está en trámite de reglamentación y no se conoce aun, cuánto dinero le correspondería a Santiago".

La postura de Ersa

Por su parte, el gerente local de la empresa Ersa, Hugo Peralta, resaltó a EL LIBERAL que "la crisis económica lo atraviesa todo el transporte de la provincia, no solamente Ersa. Ninguna (empresa) está en condiciones de abonar la totalidad de los haberes que le corresponden al personal de conducción y la parte técnica".

Cabe resaltar que para hoy, Ersa se comprometió a pagar la totalidad de los haberes adeudados del medio aguinaldo a todo el personal.

Con relación a la situación económica, Peralta sostuvo que el tratamiento del conflicto salarial "lo va a continuar el Gobierno de la ciudad y la dirección de la empresa Ersa, para ver cómo se va a pagar lo adeudado del dinero del personal, que lo tienen todas las empresas de transporte". Dijo que por otro lado está la continuidad de Ersa en Santiago, que es una cuestión que está en conversaciones la dirección de la empresa y autoridades gubernamentales.

Desde este marco, confía en arribar a una solución y continuar prestando el servicio de transporte en la capital santiagueña. "Es lo que más anhelamos desde Ersa, de llegar a un acuerdo para que podamos continuar", subrayó Peralta.