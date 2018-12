Fotos El nuevo maestro de actuación del país es santiagueño

23/12/2018 -

Javier Leonardo Mondschein vive momentos de gloria a partir del salto cualitativo que dio tras ser bendecido por Luis Ventura, reconocido periodista de espectáculo y actual presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas que llevó a la sede de Aptra (Saavedra Nº 250, Buenos Aires) al Estudio de Teatro Javo Rocha. "Luis Ventura convirtió mi estudio en la escuela oficial de Aptra. Es un salto enorme en mi prestigio... como ven te tratan, dicen. Entonces, el medio artístico me empezó a ver desde otro lugar. El diploma que se entrega tiene la firma de Luis Ventura y la mía. En realidad es un premio y es una causalidad. Si Aptra es mi piso quiero ver qué es lo que vendrá de ahora en más porque las miradas cambian, me empiezan a ver de una manera distinta", resaltó Javo en visita realizada a EL LIBERAL. Hace 25 años que se desempeña como profesor de teatro. Desde 1996 está radicado en Buenos Aires, en donde fortaleció su carrera como docente y como actor. Y ha crecido profesionalmente a punto tal que más de un centenar de figuras se formaron en su estudio. "Tengo una lista de 100 famosos en mi haber", remarcó Javo, quien se encuentra en Santiago, ciudad natal en donde permanecerá hasta febrero próximo. "Conmigo vienen a prepararse. Hay una frase de Goethe que dice: ‘La carrera del actor se desarrolla en público, pero su arte en privado’. Conmigo vienen a cosechar herramientas para utilizarlas en su carrera. A mi escuela la tengo dividida en tres niveles: primer año, segundo y tercer año. Me ocupo del semillero. En mis clases hay un semillero muy grande que, poco a poco, van consolidándose en publicidades, teatro, cine o en la televisión", puntualizó. Orgulloso por todo lo que le sucede, Javo, nombre artístico que se lo puso Enrique Pinti, enfatizó a EL LIBERAL: "Yo considero que esta maestría teatral es generacional. Si yo te pregunto cuáles son los más grandes maestros de teatro, me vas a hablar de Agustín Alezzo, Raúl Serrano, Lito Cruz y Norman Brisky, que tienen más de 70 años. Hay otros, que ya fallecieron, como Alejandro Boero, Carlos Gandolfo, Roberto Villanueva. Después hay una generación de directores de teatro de entre 50 y 55 años, entre los cuales están Julio Chávez y Pompeyo Audivert". Javo es considerado hoy como uno de los nombres más destacados en la escena teatral. Es el nuevo gran maestro de la actuación de la Argentina y es, justamente por eso, buscado por muchos que desean dar sus primeros pasos en el ambiente artístico. "Fueron pasando los años y el profesor se fue devorando al actor, estoy con ganas de rescatar al actor que tengo adentro", destacó. "Yo tengo 43, la misma edad que Claudio Tolcachier. Las generaciones van pasando y uno va avanzando. La maestría es generacional y es por eso que ahora me toca a mí o a esta generación que empieza a aterrizar. Y este maestro de actuación es santiagueño, orgullosamente santiagueño", manifestó Javo. Secuestrando a Mirtha Legrand Mientras disfruta de las mieles del éxito alcanzado desde hace 25 años, no abandona al actor. Tiene pensado hacer dos obras teatrales, una con textos de Gabriel Patolsky, otro comprovinciano notorio, y la otra con Cristian Morales. Una se esas piezas teatrales se llama "Secuestrando a Mirtha", en donde interpretaría a un fan que secuestra a Mirtha Legrand porque quiere almorzar con ella. "Es una comedia delirante, muy linda, de dos personajes. No es una falta de respeto a la señora sino un homenaje. Son dos fanáticos de Mirtha que la quieren secuestrar. Son dos actores fracasado que quieren almorzar con ella. Está muy bien escrita por Gabriel", indicó. Además, Patolsky le está escribiendo otra obra que se llama "El Rey de las Tablas".