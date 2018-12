Kevin Spacey fue duramente criticado por un video

26/12/2018 -

La actriz estadounidense Alyssa Milano, el actor y director Jon Favreau y otros miembros de la industria de Hollywood criticaron el "espeluznante" video que el actor Kevin Spacey subió a sus redes sociales cuando se supo que en los próximos días será formalmente acusado del abuso sexual de un joven en 2016.

"Vean el espeluznante video que subió el Sr. Spacey luego de que se conociera la noticia", tuiteó la actriz de conocidas series como "Charmed" y "¿Quién manda a quién?" en un posteo que acompaña con el enlace a un artículo periodístico en el que se informaba que se espera que Spacey sea acusado el próximo 7 de enero.

El video que subió el doble ganador del Oscar a su canal de YouTube y a su cuenta de Twitter es su primera "aparición pública" en más de un año y coincide con la noticia de que un fiscal de la isla de Nantucket, cerca de Boston, en el estado norteamericano de Massachusetts, prepara la denuncia por un caso presuntamente ocurrido en julio de 2016.

De acuerdo con la denuncia de la madre de la víctima, la periodista Heather Unruh, en esa fecha Spacey ofreció bebidas alcohólicas a su hijo de 18 años, se aprovechó de su estado de embriaguez, le metió la mano en los pantalones y agarró sus genitales.

Se vistió de "Frank Underwood"

En aparente respuesta a la noticia de que está pronto a ser acusado por ese delito, Spacey subió un video en el que encarna al reconocido personaje de la multipremiada "House of Cards", la serie de Netflix de la que fue expulsado cuando a fines de 2017 comenzó a ser denunciado por diferentes hombres por acoso sexual y conductas inapropiadas.

"Let Me Be Frank", se titula el video en un juego de palabras por su doble traducción "déjenme ser franco" y "déjenme ser Frank", en alusión a Frank Underwood, el inescrupuloso y criminal presidente estadounidense que interpretó durante cinco temporadas y que este año fue eliminado de la trama para su sexta y última entrega.

"Sé qué es lo que quieres", dice un Spacey con el acento sureño de su famoso personaje y vestido con un delantal con motivos navideños, mientras prepara comida sobre una mesada.

"Si no pagué por las cosas que ambos sabemos que hice, ciertamente no voy a pagar por las que no hice. No hemos terminado, no importa lo que digan los demás. Y además sé lo que quieren. Quieren que vuelva", dijo en otro pasaje de los tres minutos del video.

El mensaje, que funcionó tanto como una referencia a los fanáticos de la serie supuestamente desilusionados con la salida del personaje como una desafiante respuesta a las acusaciones de abuso en su contra, generó la reacción de los medios de comunicación y de algunas personalidades de Hollywood, como Milano.