Fotos Banegas: "Nunca me fui del barrio"

29/12/2018 -

Horacio Banegas vive en Buenos Aires, pero su corazón está en Santiago. Recorre los caminos de la Patria y el mundo llevando su canto nativo, pero su esencia está en el barrio en donde nació. Nunca olvida su origen, su lugar o como bien lo dijo en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, "podría resumir el sentimiento a mi tierra en una frase de Aníbal Troilo cuando dice ‘qué voy a volver si nunca me he ido’. Nunca me he ido de Santiago". Para fortalecer ese sentimiento de pertenencia, desde hace tres años Horacio tomó la decisión de cerrar el año cada 30 de diciembre y celebrar su cumpleaños, el 31, en su tierra, "compartiendo con la gente que ha sostenido nuestra música, nuestro disco y que nos han permitido recorrer el país y algunos países de Europa", tal como lo expresó en un Facebook Live desde la Redacción de EL LIBERAL. Y mañana estará reencontrándose con la gente en el concierto que brindará, acompañado por el "Mono" (quien estuvo en la transmisión en vivo en EL LIBERAL) y "Jana", sus dos hijos, en el espacio Casa Terraviva. ¿Qué sensaciones te embargan volver a tu tierra, a caminar por las calles del pueblo en donde naciste y creciste, a visitar la familia y amigos y a percibir los olores y sabores de la infancia? - Una felicidad tremenda porque la esencia de mi música, de mi carrera y de la parte humana, que es la más importante, está sostenida por el barrio, por los vecinos, los amigos, los parientes a los que uno lleva en el corazón. Volver es algo hermoso, que me emociona mucho. A ese sentimiento podría resumirlo en una frase del querido gordo "Pichuco" (por Aníbal Troilo) cuando dice "qué voy a volver si nunca me he ido". Nunca me he ido de mi barrio, nunca me he ido de Santiago, nunca me he ido de mi gente. Estas cosas son fundamentales en el quehacer de nuestras vidas. Y soy fiel a mi estilo musical. Aunque la parte tradicional me cuestionen porque sostienen que soy de allá y que no soy de aquí, yo considero que no estoy parado en ningún espacio. Cuando ya no esté físicamente, seguramente, alguien me va a ubicar en algún lugar. Yo me guío por lo que siento y lo que visualizó como legado de la familia Banegas en el espacio que ha generado la cultura de Santiago del Estero. ¿Cuál es el momento en que logras, como compositor, encontrar las palabras o descripciones justas para hablar de lo social, de lo histórico de Santiago? - Está instalado en mí ser porque yo vengo de un hogar humilde, en donde he nacido y transitado la pobreza, las necesidades extremas. Desde ahí he construido un amor sublime por mi provincia. No le reclamo nada ni le canto con desesperanza a mi provincia. Le canto siempre en un sentido agradecido, en un sentido de un alto amor por lo que representa para mí, porque gracias a mi provincia soy lo que soy, gracias a su gente y a su idiosincrasia. A través de ello transito la historia de nuestra provincia.