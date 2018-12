Brenda Asnicar recordó su pasado con Carlos Tévez

31/12/2018 -

A la actriz Brenda Asnicar no le gusta hablar de su vida privada, pero esto no frena las preguntas de los periodistas sobre su pasado amoroso. De regreso a la Argentina para protagonizar la serie de Gilda, y en medio de una recorrida para promocionar su nuevo trabajo, Brenda tuvo que responder acerca de la exposición mediática que vivió cuando mantuvo un breve romance con Carlos Tévez, mientras el futbolista atravesaba un impasse, en el 2010, con su actual esposa, Vanesa Mansilla.

"Ya me olvidé de eso. Trato de no recordar mi pasado, ponele que todo lo que uno hace es importante en la vida porque deja lecciones y uno aprende cosas de uno mismo. Me siento afortunada de haber tomado las decisiones correctas siguiendo mi corazón", sostuvo en el programa radial Agarrate Catalina.

Y agregó: "No se qué telenovela se hacían. Hablar de esto hoy siento que no tiene sentido porque pasaron muchos años. Ahora hago foco en el amor. Si me pongo a analizar lo que pasó, termino en el psicólogo".

La actriz está actualmente casa con Alejandro De Angullo, un empresario al que conoció tras mudarse a Colombia y de quien se dice que es millonario, aunque Asnicar lo niega.