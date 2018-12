Araceli González ya no necesita de Adrián Suar

31/12/2018 -

Ya no quedan dudas de que las cosas entre Araceli González y su exmarido Adrián Suar se rompieron completamente después de haber compartido no sólo proyectos laborales sino la vida, y de tener un hijo en común.

En una entrevista radial con Catalina Dlugi la actriz fue contundente: "No voy a volver a trabajar en Pol-Ka (la productora de Suar), ya no. No tengo nada que agradecerle a esa productora, no me interesó ser la dueña. Fui parte en la actuación y, en su momento, fue la productora que cambió la producción argentina. Suar cambió la televisión argentina", reflexionó.

Y agregó: "No volvería porque no tuve buena experiencia en el último tiempo, la salida de ese audio fue un destrato que hace que no me pueda sentir cómoda. Estaría yendo en contra de lo que realmente quiero para mí, ahora tengo mi propia productora, no es nada fácil, pero ojalá salga bien".

El audio al que hizo referencia Araceli tiene que ver con los reclamos que hizo a la productora mientras grababa la telenovela "Los ricos no piden permiso", que protagonizaba junto a Luciano Castro y Juan Darthés.

Como se recordará, en el medio hubo polémicos cruces entre la actriz y Suar, a raíz de Fabián Mazzei, el actual marido de Araceli, quien había confesado que desde que inició su relación con la modelo y actriz nunca más lo volvieron a convocar para un trabajo en Pol-ka. Fue entonces cuando se sumó al conflicto la otra ex de Adrián, quien dio a entender que el productor no convoca a quienes no tienen talento.

Por lo visto, nada pudo hacer remontar la cordial relación entre los ex.

Por otra parte, Araceli González está rodando la película "Sola", escrita por Griselda Sánchez, la exGran Hermano, y dirigida por la pareja de ésta, José Cicala.

‘Es el sueño de cualquier actor, poder hacer tu propio proyecto. Es algo que venía buscando hace mucho tiempo y se concretó estos últimos siete meses. Creo que la productora está angelada", dijo Araceli sobre su participación como productora en "Sola", además de ser la protagonista.

Y reveló: "Siempre quise ser jefa de lo que hago porque soy una persona muy independiente, lo fui desde muy chica cuando empecé a trabajar a los 12 años como animadora infantil".

La actriz sabe que la incursión en un nuevo espacio generará críticas. Pero lo tiene claro: "No sé si las críticas me dan miedo, lo que sí la violencia física, verbal, la injusticia, la mentira, la falta de piedad, el destrato y el maltrato, esas cosas no me gustan y me sale la justiciera’, remarcó.

Al hablar de violencia hizo referencia a la lucha de las mujeres por sus derechos. "Soy defensora de las mujeres, pero los hombres también viven agresiones terribles", aclaró.