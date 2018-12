Sol Pérez siente que este año no mostró lo que quería en la pista del Bailando

31/12/2018 -

"No me sirvió el Bailando este año, sentí que no mostré lo que me gustaba, que no era lo que deseaba expresar de mí lo que se vio. Me di cuenta en la calle de eso, cuando mostré lo que quería de mí, haciendo chistes la gente me decía que se entretenía conmigo. Ahora cuando me veía la gente en la calle me decía que me parecía enojada, que no me enganche y yo no podía salir de eso". De esta manera, la exchica del clima, Sol Pérez hizo un balance de su paso por la mediática pista de baile del programa que condujo Marcelo Tinelli por El Trece.

Sin embargo, no descarta la posibilidad de volver a sumarse al show en el futuro. "Nunca le diría que no al Bailando. Me parece que es un gran programa. Me parece que es el programa número 1 y uno se tiene que ir reinventando. Que en realidad cuando uno dice ‘no estoy para el Bailando’ es porque uno no se puede reinventar. Es cuestión de uno mismo creo que ir cambiando y tener algo nuevo para mostrarle a la gente", remarcó.

Sol cierra un muy buen año laboral, ya que tras la salida de Carolina "Pampita" Ardohain del programa de Kuarzo, la modelo tuvo que reemplazarla en la conducción, junto a Luis Piñeyro. Eso le sirvió para sumar nuevas propuestas.