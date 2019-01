Una película que tiene un mensaje para niños y adultos

02/01/2019 -

¿Cuánto se parecen los actores a sus personajes?

Mucho de sus personalidades están en los personajes, como John C. Reilly y Sarah Silverman le dan vida a Ralph y Vanellope. Parte de nuestro proceso es que luzcan un poco como los actores que los representan y que mucho de sus personalidades se traduzca en los personajes.

La película funciona en distintos niveles, con mensajes tanto para los adultos como para los chicos. ¿Cómo se consigue ese balance?

Ya desde chico me daba cuenta de que entendía algunas cosas, pero otras enganchaban a mi hermano que era más grande, y otros chistes los entendían mis padres. Me gustaba que todos tuvieran algo específico para ellos, y ahora que estoy haciendo películas trato de imitar eso. La forma de balancearlo es ponerme en ese lugar, pensar si me gustaría si yo fuera un chico.