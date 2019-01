Flor Vigna no piensa en volver a trabajar con Cabré

05/01/2019 -

El año pasado Flor Vigna debutó con su primer protagónico en El Trece, de la mano de Nicolás Cabré y Gimena Accardi. Sin embargo, el escandaloso cruce que la actriz vivió con Laurita Fernández, la novia de Cabré, tras haber publicado en las redes sociales la fotografía de una escena íntima junto al actor, generó cierto malestar en el elenco, el mismo que a Flor la hizo confesar en el programa "Los Ángeles de la Mañana" que no volvería a trabajar, en el futuro, con Cabré.

"Con una mano en el corazón, ¿volverías a trabajar con Cabré?", le preguntó Ángel De Brito. Y la actriz no dudó: "Yo creo que no. También quiero conocer nuevos compañeros".

Como se recordará, Flor Vigna fue la Campeona del Bailando 2017, y el año pasado volvió a la pista para defender el título, pero precisamente a raíz de la ficción "Mi hermano es un clon", que aún comparte en pantalla con Nicolás Cabré y Gimena Accardi, abandonó el certamen.

La vuelta de Flor Vigna al piso de ShowMatch fue en medio de la tensión que se había generado con Laurita Fernández (jurado del Bailando y novia de Cabré), luego de la publicación de la fotografía que, a los ojos de la bailarina, resultaba inconveniente, ya que hace poco la pareja había blanqueado su romance.

Sobre cómo terminó su relación laboral con Cabré, Vigna contó: "Profesional es la palabra. Terminó muy seca en lo personal. Pero algo tengo que aprender de eso. Uno no se puede llevar bien con todo el mundo. A mí me pasa que una persona me dice en la calle ‘ey, boluda, cruzá bien’, y yo ya me quedo mal. Eso no me puede pasar. Tengo que aprender a limpiar".

Y agregó: "Era mi primer protagónico, con él (por Cabré) pasaba mi historia principal... Pero bueno, está bueno aprender a laburar así, encontrás otras herramientas, es parte del oficio".

Por lo que reveló Flor, no hubo despedida cuando finalizaron las grabaciones. Cabré se habría ido sin compartir el brindis con todo el elenco.