Darthés encontró en Burlando su mejor defensa

06/01/2019 -

Finalmente, el abogado Fernando Burlando se hizo cargo de la defensa del actor Juan Darthés tras haber sido denunciado por la joven Thelma Fardín por un hecho de violación ocurrido mientras compartían, hace 10 años, la gira de la tira "Patito Feo", por Nicaragua.

Burlando anunció que la semana que viene estarán viendo la causa en Managua y que Darthés se pondrá a derecho, para ofrecerle a la Justicia nicaragüense lo que reclame en materia de pericias psicológicas y que evaluarán el caso, pero por ahora la recomendación para su cliente es que siga viviendo en Brasil, según lo reflejó la periodista Laura Ubfal en su portal.

El abogado reapareció en los medios tras la publicación de la revista Noticias en la que habla del "presente oscuro de Darthés en Brasil", previo a lo que el actor protagonizó un escandaloso cruce con una periodista de esa editorial: uno de sus hijos le quitó el celular cuando ésta se había acercado para hablar con el actor y tomarle unas fotografías. Si bien el muchacho amenazó con arrojarlo al piso, luego se lo devolvió a la trabajadora de prensa.

El abogado aseguró que dialoga por teléfono con Darthés, todos los días, y que al enterarse de la tapa de la revista Noticias le recomendó que dejara el hotel donde estaba instalado en San Pablo, para alojarse en un departamento en esa ciudad.

Para Burlando, Darthés es un "muerto civil" en la Argentina, por lo que desde su punto de vista, no tenía otra opción que irse a vivir al país de donde es nativo, Brasil.

Los arrepentidos

Cuando se difundió la denuncia por violación de Thelma Fardín hacia Juan Darthés, uno de los primeros en mostrar su arrepentimiento en las redes sociales fue Mariano Martínez, quien había salido a respaldar a su colega durante la acusación hecha por Calu Rivero.

"Es lo que escribí. Fueron días difíciles, no dormí. Estaba justo de vacaciones. Fue difícil, muy difícil. No es algo que me guste hablar en los medios", recordó Mariano, en el programa "Intrusos".

Y agregó: "Sé la magnitud y, obviamente, me salió pedir disculpas por algo que creí que era de una manera y que fue de otra. Porque es algo tremendamente grave, una cosa horrorosa. La verdad es que me puse muy mal", agregó.