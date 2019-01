Junior Alonso puso el "gancho" y es la primera incorporación

08/01/2019 -

El defensor paraguayo Junior Alonso selló ayer su contrato con Boca Juniors y es el primer refuerzo en este mercado de pases.





"Todo fue muy rápido, pero lo importante es que ya estoy con mis compañeros que me recibieron muy bien. Contento con este nuevo paso y trabajando para lo que se viene, se me dio esta oportunidad y no podía negarme. Boca históricamente es un club muy importante, a cualquier jugador lo motiva un reto así", expresó el jugador guaraní.





Alonso, de 25 años, proviene del Celta de Vigo y llega para reemplazar a Lisandro Magallán, transferido al Ajax holandés.