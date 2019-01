"La naranja mecánica" llega al teatro porteño

08/01/2019 -

A la manera del teatro londinense, el director Manuel González Gil eligió estrenar "La naranja mecánica", que él mismo adaptó sobre la novela de Anthony Burgess y cuenta con música de Martín Bianchedi, en, el 18 de enero, en un teatro de Buenos Aires.

De esa forma, la obra, con actuaciones de Franco Masini, Lionel Arostegui, Enrique Dumont, Stella Maris Faggiano, Francisco González Gil, Toto Kirzner, Fran Ruiz Barlett y Tomás Wicz, prueba suerte en una sala de medianas dimensiones para luego poder saltar a alguna mayor del circuito comercial.

"En los últimos años me ha tocado en suerte adaptar un sinfín de películas y llevarlas al escenario en formato teatral’, explicó González Gil en diálogo con Télam.

"El desafío que propone una película es sumamente atractivo para el teatro, porque permite traspasar los límites de un único espacio y encontrar respuestas a una estructura dramática que no fue pensada para desarrollarse entre cuatro paredes", afirmó.

Ante la calidad de clásico de la película de Stanley Kubrick, ¿cuál es la autonomía de su versión?

El proyecto se originó en la productora de Javier Faroni, quien me propuso escribir una versión para ocho actores del original de Burgess, ya que se había estrenado en Broadway una propuesta similar. Escribí entonces una adaptación para siete jóvenes y una mujer, partiendo fundamentalmente de la novela de Burgess.

¿La acción sigue desarrollándose en algún lugar de Inglaterra y en un tiempo impreciso?

Me interesa hablar de un espacio y un tiempo incierto porque es una manera de búsqueda de la universalidad que el tema propone. La estética nos debe desconcertar, en cierta forma. ¿Es el futuro? ¿Es el pasado? ¿Es el presente? Burgess y Kubrick, obviamente, la plantearon en un tiempo futuro, pero al releer la novela me preguntaba si ese futuro ya no habría llegado.

¿El argumento y los puntos de interés de "La naranja mecánica" siguen vigentes?

Plenamente. La sensación de estar atravesando ese futuro del que Burgess y Kubrick nos hablaron nos hace caer en miles de cuestionamientos. ¿Cuál sería hoy el "método Ludovico" con el que consiguieron casi un lavado de cerebro del protagonista? ¿Con qué métodos se logra hoy torcer la voluntad y la opinión? ¿Son los medios masivos? Miles de preguntas que hace unos años parecían estar hablando de un futuro muy lejano, hoy arrojan respuestas que entonces eran inimaginables.

¿Cómo se convocó al elenco?

Fue a través de un casting convocado por Martín Bianchedi, por los directivos del Kairós -Matías Puricelli y Francisco Ruiz Barllet-, por nuestra productora ejecutiva Valeria de Luque, por Javier Faroni y por mí. Habrán audicionado tres o cuatro actores por cada personaje, pero el protagónico se le propuso a Franco (Masini) desde un primer momento.

¿A qué público apunta la puesta, al nostálgico de la película de 1972 o a los nuevos?

Es un salto al vacío. Todos sabemos que apostar a un drama o a una tragedia es de un alto riesgo comercial.