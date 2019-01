El retiro de Mora fue la noticia más dura para el presidente

09/01/2019 -

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, aseguró ayer que el retiro del delantero uruguayo Rodrigo Mora "fue la noticia más dura de todas" de las que recibió desde que conduce al club, y le expresó su apoyo.





"Mora es un enorme ser humano, la peleó hasta lo último y River lo acompañó. Él siempre tuvo espíritu de ir por más y fue la noticia más dura de todas", dijo el titular riverplatense desde Punta del Este, en medio de la pretemporada del plantel que conduce Marcelo Gallardo.





En declaraciones por la señal de TyC Sports, D’Onofrio agregó: "Cuando me enteré que no venía porque había tenido un problema no me imaginé que llegaba a tanto. Estamos con él y lo vamos a acompañar".





Mora confirmó su alejamiento del fútbol profesional el último domingo.