Américo reveló a EL LIBERAL los secretos de su último tema "Mi deseo"

Fotos Américo sale a la conquista de un nuevo público para sus canciones y se atreve a innovar.

12/01/2019 -

El amor, el desamor, la familia, los vínculos entre los seres humanos, la felicidad, la vida misma, son temáticas recurrentes en las canciones de Domingo Johnny Vega Urzúa, más conocido como Américo. "Mi deseo", el nuevo sencillo que cuenta con la participación de la estrella colombiana, Silvestre Dangond, no es la excepción. En esta canción, la temática familiar está presente en la composición del prestigioso cantante chileno.

"Mi deseo" es un adelanto de lo que será su nuevo disco que presentará al mundo a mediados de este año.

Es también un desafío para el llamado "Rey de la cumbia romántica" porque aquí, especialmente junto al vallenatero colombiano Silvestre, incursiona en ritmos como el vallenato y el reguetón.

Desde Chile, donde está radicado, Américo concedió una entrevista telefónica a EL LIBERAL para hablar de su presente y su futuro.

¿En qué momento de tu carrera te encuentra "Mi deseo"?

Llega en un momento muy especial, en un momento de renovarse musicalmente. No así cambiar, pero sí renovarse, esforzarse y me siento mucho más fresco. Me aviva muchísimo ponerme esos matices nuevos y más aires internacionales a mi música que sigue manteniendo esa esencia de la cumbia y la temática romántica, muy sentida, muy sentimental. Así que va ganando espacio y sobre todo la respuesta del público que ha sido fantástica, que nos ha recibido con el mismo cariño con el que uno se pone a trabajar, a grabar. Estoy contentísimo y me agarra en un buen momento tanto artístico como personal, con mucha energía.

En "Mi deseo" hay una mezcla de cumbia, vallenato y reguetón. ¿Con esto buscas expandir tu música hacia otros mercados o es parte de esa evolución dentro de tu propuesta?

Ambas cosas. Evolucionar musicalmente, no cambiar, como decía, no dar un giro que provoque que el público sienta que uno cambió, pero sí que evolucionó; por supuesto buscando públicos, escenarios, sentirme parte del circuito internacional. Yo creo que todos estos objetivos son los que uno busca y gracias a Dios, al trabajo, lo que pensada e impensadamente uno se propone, termina resultando.

¿Qué representó compartir con el colombiano Silvestre Dangond, el venezolano Mario Cáceres y su coterráneo Yasmil Marrufo?

Una tremenda alegría poder compartir con estos monstruos de la música tanto en la producción a cargo de Marrufo, y con el compositor, uno de los compositores del momento de la música actual como lo es Mario Cáceres que le ha compuesto sus grandes éxitos a Becky G., a Thalía, Maluma entre muchos otros, que me reciba con ese cariño y que decida trabajar conmigo, me pone muy feliz. Y para qué decir la participación y colaboración de Silvestre Dangond, que hoy por hoy está en su mejor momento, y sigue creciendo y me ofrezca un escenario internacional, y además de su lindo país que es Colombia, que sabemos que está en una exportación de figuras nuevas. Los últimos años Colombia nos ha presentado muchos artistas y han plagado a nivel Latinoamericano y mundial. Empezar a trabajar este nuevo proyecto junto a ellos, y sentirlos y saber que son parte de mi equipo me pone muy contento.

¿Qué hizo que la canción "Mi deseo" fuera elegida como el sencillo de tu próximo CD?

Tiene todos los elementos de los cuales ya hemos hablado: un tremendo autor, el ritmo, también la colaboración con Silvestre que me emociona muchísimo porque nos abre un espectro más amplio de mercado y por la canción misma que tiene una fuerza especial en su ritmo, suena muy bien. Y como se dice en la industria, "vuela sola"; y además el contenido que quiero muchísimo. Si la gente la escucha se encuentra con una historia de amor, de un sentimiento amoroso, como un lindo deseo como dice la canción. Pero si ves el video, te das cuenta que tiene originalidad la letra, que fue hecha y dedicada para todos aquellos padres que tenemos hijas que es algo que en algún momento nos damos cuenta de que ese amor no nos pertenece del todo, sino que en algún momento van a volar, van a crecer. Quisimos con la música actual mezclar y hacernos saber a nosotros mismos que podemos poner contenido con la música a lo que está pasando en este momento.

¿Consideras que "Mi deseo" va camino a ser un hit como tantas que lograste en tu carrera?

Es lo que quiero. Deseo de todo corazón que así suceda. Mis otros hits han crecido de manera totalmente orgánica, y hoy estamos haciendo una mezcla de eso, lo orgánico, lo que la canción puede lograr por sí sola, más las estrategias modernas, por lo que debiera ser un éxito. Recién estamos realizando el trabajo de promoción, recién estamos trabajando de manera mucho más fuerte. Se activó el 2019. Debiera convertirse en un nuevo éxito.