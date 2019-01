Burlando amenazó con llevar a Fonzi a la Justicia

13/01/2019 -

"Abogado de dudosa trayectoria, turbio pasado y nefasto presente defendiendo a un violador, intenta todo para embarrar la valentía de una víctima denunciante, es su sucio trabajo. El nuestro, ni olvidar, ni perdonar. #novamosaparar #MiraComoNosPonemos". Con ese contundente tuit, aunque sin nombrarlo, la actriz Dolores Fonzi explotó de ira contra Fernando Burlando cuando supo que tiene pensado incorporar a la causa las declaraciones de Carla Lescano, la hermana de Thelma que encendió la polémica al revelar, durante una entrevista con una radio de Tucumán, que no cree que Juan Darthés haya violado a la joven actriz cuando, hace 10 años, compartían la gira de la tira "Patito Feo", por Nicaragua.

Si bien no leyó su nombre en ninguna de las líneas que escribió Fonzi en Twitter, Burlando, abogado de Darthés, se sintió aludido y le exigió a la actriz que bloquee el escrito.

"Intimo en el plazo de 24 de horas proceda al bloqueo inmediato de las manifestaciones falsas y contumeliosas a mi honor conforme fallo "Maria Belen Rodriguez". Bajo apercibimiento de iniciar acciones criminales y civiles por daños y perjuicios. Queda ud. notificada", escribió Burlando como respuesta al posteo de Fonzi.

Por otra parte, ayer se conoció la entrevista completa que el periodista Mario Thibault, le hizo a Carla Lescano, hermana de Thelma por Radio del Centro, 99.9, en la que señaló que su hermana ya quiso implicar a otra persona en una denuncia por violación. "Ella ya quiso exponer a una pareja de mi mamá por la misma mentira. La persona le dijo a mi mamá ‘yo te quiero mucho, te aprecio, pero no voy a pasar por las mentiras de esta chica’. Ella, todo el tiempo, trató de buscar una situación similar a la mía (Cuando a mi me pasó) mi mamá estuvo del lado del papá de Thelma y no del mío, declaró en contra mío, no a favor... La primera denuncia que le hice al papá de Thelma no fue por abuso, fue por golpes, golpes fuertes. Yo estaba lastimada. Eso fue desde los 7 a los 12".