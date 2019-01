Diego Armando Maradona habría retomado la relación con la madre de su hijo Dieguito Fernando

17/01/2019 -

"Están de novios. Volvieron. ¿Saben dónde nace todo esto? El día de la operación (de hernia hiatal, a la que se sometió días atrás). La primera que llega a la clínica es Verónica con alguna de las hermanas. Diego, lejos de entrar nervioso, entró contento y cantando. Alguien le preguntó por qué estaba tan contento y él respondió ‘hace 4 días que estoy de novio con Verónica’. Llegado el momento, presentaré pruebas. Lo único que voy a decir es está enamorado". Con ese comentario, Jorge Rial anunció la reconciliación de Diego Armando Maradona con Verónica Ojeda, la madre de su hijo Dieguito Fernando.

Recién separado de Rocío Oliva, los rumores de una nueva oportunidad con Verónica Ojeda habían comenzado a circular cuando Maradona se reencontró con el hijo que tienen en común, Dieguito, a quien no veía hace dos años.

Sin embargo, consultada por "Intrusos", Ojeda no quiso confirmar la noticia. "Lo estoy llevando a Dieguito Fernando todos los días a ver a su papá porque mi familia está de vacaciones y Diego quiere ver a su hijo. Hablamos, charlamos y somos dos personas adultas que tienen un hijo que va a cumplir seis años y que nos necesita. Somos adultos y queremos la felicidad de Dieguito, es simplemente eso. Los padres me van a entender lo que yo luché por esto. Después que digan lo que quieran. Lo llevo yo porque mi familia no está y no tengo quién lo lleve", remarcó.

Y cuando le preguntaron si volvería con Maradona, Verónica esquivó la respuesta: "Sinceramente, estoy 100 por ciento focalizada en Dieguito. Es un momento importantísimo de él y no estoy pensando en otra cosa que eso", señaló.