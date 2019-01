Maradona llevará a Rocío Oliva a la Justicia

Fotos Maradona hizo un mea culpa sobre la distancia que mantuvo con su hijo Dieguito Fernando, quien necesita cuidados médicos y con quien está reiniciando la relación.

18/01/2019 -

"La verdad que yo fui el boludo. Rocío (Oliva) tiene firmado un papel en el que indica que no puede decir absolutamente nada. Rocío está totalmente en cana. Fuera de mi vida. ¿Si se portó mal? Eso está en manos de los abogados". Con esos términos Diego Armando Maradona habló en "Intrusos" sobre la separación definitiva de su novia.

Y agregó una polémica declaración: "Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza. Me hizo de todo. Yo termino esta entrevista y llamo a Matías Morla (su abogado). Ella firmó un papel (comprometiéndose a) que no iba a poder decir nada. Y este rally que está haciendo en sus vacaciones, lo está haciendo con plata mía".

En una entrevista que duró 40 minutos, Maradona siguió dando detalles de los malos términos en los que quedó la relación: "La casa (de Bella Vista) que le di a su familia es mía, y me la voy a quedar. Lo lamento. Si vos no sabés mantener a tu hija y no le das un buen correctivo... Yo no soy Papá Noel que voy por los colectivos preguntándole a la gente qué necesita. Yo trabajo, como trabaja todo el mundo".

También habló del amor. "El amor con Rocío está muerto. Ella no me despierta nada. Hace mucho tiempo que duermo solo. En Dubai, ella esperaba a que yo me durmiera para ir a sacarse fotos y mostrarle a sus amigos y esconderme cosas. Ya estaba muerto todo", admitió y agregó: "Rocío está muy mal de la cabeza. Cuando llegué a Argentina, le dije: ‘Está muerto todo, out’. Ahora, que se divierta mientras pueda porque tiene causas penales, como el robo de los aros de mi vieja. Tendrá que pagar en Dubai. Voy a reactivar todo, y me va a conocer...".

Por otra parte, habló sobre su reencuentro con Dieguito Fernando. Al respecto, admitió que cuando se vieron por primera vez, él le hablaba y el nene le daba vuelta la cara. Algo entendible después de dos años sin verse. "Tiene una contextura física maradoniana. Nada que ver con Ojeda. Ahí no hay ADN. Es una mole dulce. Le tenemos que dar más dulzura, más cariño. Tenemos que estar con él", se sinceró.

Y también hizo un mea culpa. "Dieguito vivió solo. ¿Por qué no lo vi antes? Soy culpable, y no tengo excusas para nada. Hoy, Dieguito juega a las escondidas con sus primos, se tira solo a la pileta. Ayer tiramos una pared e hicimos un gol. Lo de Verónica y yo, puede esperar. Lo de Dieguito, no".