Nicky Jam será uno de los villanos del filme "Bad Boys for life"

20/01/2019 -

El reguetonero Nicky Jam se pasará al cine para ser uno de los villanos de la tercera película de la saga "Bad Boys", que protagonizan Will Smith y Martin Lawrence, informó Variety.

El músico estadounidense con ascendencia dominicana y puertorriqueña formará parte de un elenco en el que también aparecen Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Jacob Scipio, DJ Khaled y Paola Núñez.

No se trata de la primera incursión de Nicky Jam en Hollywood, ya que en 2017 participó en la cinta de acción "xXx: Return of Xander Cage" que encabezó Vin Diesel.

Asimismo, Nicky Jam ya sabe lo que es colaborar con Will Smith puesto que el año pasado interpretaron, junto a Era Istrefi, la canción "Live it Up", que fue el tema oficial del Mundial de Rusia de fútbol.

"Bad Boys for Life" es el título de la tercera película de la saga "Bad Boys" y está previsto que llegue a los cines en enero de 2020, de nuevo, con el protagonismo de Will Smith y Martin Lawrence interpretando a dos peculiares policías de Miami (Florida).

La tercera entrega contará con Adil El Arbi y Bilall Fallah como realizadores.