Rocío Oliva quiere llevar a Maradona a la Justicia

20/01/2019 -

Diego Armando Maradona fue la estrella de la semana en el mundo del espectáculo. La confesión de su ex novia, Rocío Oliva, sobre los motivos que acabaron con la relación fue lo primero que lo puso en boca de todos. Después llegó la confirmación de su reconciliación con Verónica Ojeda, la madre de su hijo Dieguito Fernando, y más tarde sus propias revelaciones acerca de Rocío, a quien acusó de estar "haciendo un raid de vacaciones" a costa de su dinero, y amenazó con sacar a su familia de la casa de Bella Vista, que "me pertenece a mí".

Pero mientras Maradona hacía fuertes declaraciones contra Rocío Oliva, y presumía incluso con su intención de reabrir en Dubai la causa por el robo de joyas contra ella, la rubia estaba analizando con la abogada de los famosos, Ana Rosenfeld, una posible demanda de "división de bienes", basándose en la figura de concubinato que compartieron en los últimos seis años.

La intención de Oliva sería recibir la mitad de las ganancias que Maradona obtuvo durante el tiempo que convivieron en Dubai y en México, y que rondaría los 34 millones de dólares.

El Código Civil dice que "si al salir del concubinato el concubino sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de situación económica tiene derecho a una compensación de ese tipo". Es por eso que Oliva está siendo asesorada legalmente para interiorizarse ante la eventual división de bienes.

Rocío Oliva argumentará ante la Justicia, según Teleshow, que le dedicó los últimos seis años de su vida a una relación estable con Diego Maradona, dejando su casa y su propio país para acompañar a su pareja en Dubai y luego en México. Allí no sólo vivieron juntos en las mismas casas, sino que lo contuvo, lo asesoró y lo acompañó a todos lados, dejando de lado sus actividades personales, y que por tal motivo merece una compensación económica.

A lo largo de los seis años que duró la relación hubo incluso un compromiso de boda, que finalmente no se concretó. "La idea de todo el mundo cuando se casa es hacerlo para toda la vida, y yo no quería vivir toda la vida de esa manera. Por eso le dimos mucha rosca al tema. Nos comprometimos con la idea de casarnos, pero después yo me di cuenta qué es lo que iba y qué lo que no. No me iba a casar para divorciarme al poco tiempo. Pero tampoco es que yo le dije que no: la decisión fue de los dos, lo hablamos. Y después ninguno insistió", dijo Rocío al respecto.

"La realidad es que estuve seis años con él y, si miro hacia atrás, siempre estuve parada en el mismo lugar: no hice nada más que acompañarlo. Pero Diego es así, si estás con él solo es con él y tenés que seguirlo", afirmó.