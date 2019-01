¿Kämpfer quedó sin trabajo por Feinmann?

22/01/2019 -

Después de haber anunciado su futura boda con el exasesor de prensa de Daniel Scioli, Carlos Gianella, Agustina Kämpfer sorprendió a sus seguidores de Instagram con un video en el que contó que fue despedida del programa "Incorrectas" que conduce Moria Casán por pedido de Eduardo Feinmann con quien mantiene una disputa judicial.

"Quiero contarles que después de haber denunciado a Eduardo Feinmann por haberme insultado, gritado, amenazado en los pasillos de América, me fui de vacaciones y, al regresar, me echaron de Incorrectas. Un productor me confirmó que fue a pedido de la persona que denuncié", comenzó relatando Kämpfer.

"No me arrepiento de haber buscado ayuda y de haberme defendido. Le agradezco a Moria Casán, a las ‘vaginas’ (por sus compañeras), a los productores, al equipo técnico y a la productora Jotax por este tiempo de trabajo. Pero por sobre todas las cosas, quiero pedirles que no tomen las consecuencias de mi denuncia como ejemplo y que no piensen ‘mejor me callo porque si no me va a pasar lo que le pasó a Agustina’. Porque así esto no termina nunca", continuó.

Y reflexionó: "Yo denuncié violencia y amenazas, y me echaron. Sí, y lo lamento, pero aun así lo haría de nuevo porque no puedo pedirle a nadie que sea valiente si yo misma no lo soy".

Más tarde en los comentarios que recibió su video escribió: "A todos los que opinan que no fue violencia de género: ni Feinmann ni nadie puede reemplazar a la Justicia, y él nunca agredió a un hombre en ningún pasillo como lo hizo conmigo. Todos tenemos derecho a opinar lo que queramos, lo que no podemos es ir por la vida agrediendo. Mi denuncia sigue en pie".