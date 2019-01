Guido Süller fue internado con el rostro desfigurado

Fotos Guido está internado en el hospital Austral.

Hoy 12:09 -

Guido Süller generó preocupación entre sus seguidores, al revelar mediante un video, que está internado. Al mediático se lo puede ver con el rostro desfigurado y con mucha dificultad para hablar.

"Quería avisarles que estoy en el Hospital Austral; no sé, algo me pasó. Seguramente algo autoinmune. Tengo la cara toda hinchada, y es por llevar sobre las espaldas muchas responsabilidades con mi mamá", explica el hermano de Silvia.

Agregó: "Estuve seis meses conviviendo con ella prácticamente las 24 horas, y se vuelven bastante crueles los ancianos con los años. Sumado a un problema que tuve en Centenario, Neuquén, que yo iba a conducir los Carnavales, y la gente me empezó a insultar y nada… Yo soy popular porque me gusta que la gente me quiera".

Como se recordará, hace algunos meses, Guido también fue internado y contó que perdió de a poco la vista, aparentemente por un problema neurológico que le atacó el nervio óptico.

Además, el año pasado tuvo que ser operado de urgencia porque presentaba cuatro tumores en el cuerpo.