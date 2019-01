El día que la "Negra" Sosa lo ayudó a acercarse a "La estrella azul"

23/01/2019 -

¿Qué sentiste cuando Mercedes eligió "Cómo pájaros en el aire" para ponerle su voz y difundirla por el mundo?

Una gran alegría porque yo sabía lo que provocaba Mercedes, a dónde llegaba Mercedes. Yo sabía eso porque lo veía con otros temas y con otros compañeros. Cuando ha grabado un tema mío es como que te bendice porque a partir de ahí, justamente con la grabación de "Las manos de mi madre", ella lo hace conocer al tema en Europa, EE.UU. y en lugares lejanos. Lo graban coros, tocan orquestas y lo graban solistas a partir de la versión de ella. Es muy importante lo que ha hecho Mercedes para mi mundo autoral. La trascendencia que le ha dado a las canciones fue enorme. Me acuerdo yo que estaba en la casa de un amigo, en Flores (Buenos Aires), en la casa de Carlitos Cohen, amigo de Jacinto Piedra, y yo le digo a Carlitos que ese día cantaba Mercedes en el Luna Park y seguro que va a cantar ‘Cómo pájaros en el aire’ (nombre real de la canción que se conoce como ‘Las manos de mi madre’). Mercedes hacía la presentación de su disco en donde estaba el tema. ‘¿Qué haces vos, acá?’, me dijo Carlitos. En ese tiempo yo no la frecuentaba todavía a Mercedes. Después de insistirme de ir al Luna, en el momento en que Mercedes cantaba "Cómo pájaros en el aire", la gente también la cantaba y yo me quería morir. Yo estaba en el público. Nadie sabía que el autor de esa canción era yo. Esto fue en 1984.

¿Cuánto contribuyó Mercedes a que, en tu búsqueda de tu hijo Juan (el que inspiró "La estrella azul"), te haya acercado un poco más en la distancia que había?

Ha contribuido en dos aspectos. Uno, el hecho de que me ha dado el trabajo y me brindado la posibilidad de estar en su grupo y de tocar para poder acercarme y tener un poco de plata. La otra, es la espiritual. Ella me ha escuchado, ha pedido por mí, me ha dado fuerza, aliento en todo momento. Siempre se ha hecho eco, humanamente, de la historia. Esa es la ayuda más importante porque lo demás es un gesto que lo valoro, pero que también es una cosa que tiene que ver con el trabajo. El gesto humano de ella, siempre ha sido bueno para mí.