Fotos Abel Pintos presentó "Cien años", un nuevo tema en el que habla del amor que perdura aún con el paso del tiempo

25/01/2019 -

Antes de su arribo a Santiago del Estero, en lo que será la apertura del Festival Nacional de La Salamanca el próximo juves 31 de enero, Abel Pintos estrenó una nueva canción titulada "Cien Años" y que resalta: "Ahora, y en cien años más, las cosas van a ser igual. Ahora, preguntan porque te quiero, lo mismo que ayer... No van a entender, no habitan mi piel, no saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar".

El tema que habla del amor que perdura aún con el paso del tiempo y que en los momentos más sombríos se hace más fuerte, también tiene un video grabado en Epecuen que será difundido en las próximas semanas.

De esta manera, Abel sigue sumándose a la tendencia actual de no esperar la producción del disco completo para recién compartir sus canciones sino de ir compartiendo con sus seguidores sus creaciones a través de plataformas digitales.

Abel Pintos rodó el video en medio de la gira festivalera, que lo tuvo por La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Uruguay y San Luis, entre otros destinos.

Recientemente se anunció una nueva fecha de celebración en el marco de la gira de "La Familia Festeja Fuerte", espectáculo con el que se presentará el 20 de abril en el Polideportivo Islas Malvinas de la ciudad de Mar del Plata.

En febrero volverá a Uruguay para ofrecer su show en el Festival Dulce Corazón del Canto en Paz de Azúcar.