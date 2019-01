La foto súper sexy de Cande Tinelli en topless

Hoy 16:13 -

Candelaria Tinelli se mostró súper sexy en su cuenta de Instagram al publicar una foto en topless.

“Hazlo, te va a criticar igual”, escribió en la diseñadora en su publicación mostrandose al natural con un desnudo cuidado.

Esta no es la primera vez que la diseñadora se muestra tal cual es. Hace unas semanas, antes de que finalice el año, la hija de Marcelo optó por lucir su cuerpo en un desnudo total con un fin particular: “No quiero llamar la atención, esto es libertad de expresión”, aclaró debajo de la imagen.

Esta vez no hubo un pie de foto, pero ya dejó más que claro sus intenciones de lucir libre y natural sin temor a las críticas.

Candelaria Tinelli se mostró súper sexy en su cuenta de Instagram al publicar una foto en topless.



“Hazlo, te va a criticar igual”, escribió en la diseñadora en su publicación mostrandose al natural con un desnudo cuidado.



Esta no es la primera vez que la diseñadora se muestra tal cual es. Hace unas semanas, antes de que finalice el año, la hija de Marcelo optó por lucir su cuerpo en un desnudo total con un fin particular: “No quiero llamar la atención, esto es libertad de expresión”, aclaró debajo de la imagen.



Esta vez no hubo un pie de foto, pero ya dejó más que claro sus intenciones de lucir libre y natural sin temor a las críticas.