Esteban Lamothe: "Creo que mi personaje ya nació malo"

28/01/2019 -

Esteban Lamothe regresó este año a la pantalla de Telefé con un personaje que lo conecta con su lado más oscuro, algo que la televisión no le permitió experimentar en muchas ocasiones, ya que por lo general o hacía de bueno, o de galán.

En "Campanas en la noche", Lamothe encarna a Vito Paternó, en pareja con el personaje de Calu Rivero, capaz de explotar de ira.

"El personaje me conectó con algo muy lúdico del juego. No venía haciendo de malo, siempre me tocaban más heroicos o más buenos. Muchos que me dicen que haciendo de malo podés hacer todo lo que no harías en la vida, y yo no haría nada de lo que hacen estos personajes", señaló Lamothe en diálogo con Teleshow.

Y agregó sobre el complejo de inferioridad que trasluce su personaje. "Yo creo que sí, que tiene un complejo de inferioridad muy fuerte. Es un pibe que fue a un colegio y se movió en un mundo muy cheto, de familias aristocráticas, y él era de una familia de guita, pero que no eran aristócratas, sólo querían el dinero. Eso lo resintió mucho porque tenía que estar con todos esos chetos aristócratas que sí se conocían entre ellos, que sí tenían familias tradicionales, y él era una especie de rico nuevo. Igual, creo que es un personaje que ya nació malo".

"Campanas en la noche" ingresa en su tercera semana en el prime time de la televisión argentina, y en las anteriores logró ubicarse en el segundo lugar entre lo más visto. Habrá que ver cómo le va en esta.