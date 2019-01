Flor Vigna prefiere hacer teatro antes que bailar para Tinelli

28/01/2019 -

"Aprendí tantas cosas en ShowMatch, la pasé tan bien, conocí gente maravillosa como Pedro (Alfonso) y Paula (Chaves). Le tengo un gran cariño y quiero volver al Bailando, pero este año me pasa que quiero darle prioridad a la obra, que viene siendo un éxito. Quiero que el mundo conozca esta obra y que me conozcan también haciendo este laburo, que me pone orgullosa". De esa manera, Flor Vigna le cerró las puertas a su participación en el show de Marcelo Tinelli, para poder cumplir con los compromisos que le demande la obra "Una semana nada más", que protagoniza con gran éxito junto a Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas en la temporada porteña.

En diálogo radial con Catalina Dugli, Flor Vigna también adelantó sus deseos de trabajar para la pantalla grande. "Tengo muchas ganas de hacer cine, me encantaría y me parece increíble pasar por esa experiencia, pero con el guión adecuado. Me han ofrecido ciertas cosas, pero sentía que no era el momento ni el guión. Así que estoy esperando algo que sea lo correcto", dijo.

El año pasado Flor Vigna, la exchica Combate y ganadora del Bailando en dos ocasiones, debutó como actriz protagónica en la tira "Mi hermano es un clon", en El Trece, junto a Nicolás Cabré, con quien terminó en malas relaciones.