Lila Downs celebra la lucha por la conciencia de género

28/01/2019 -

La influyente cantautora mexicana Lila Downs, que actuará junto a la orquesta sinfónica en el teatro Colon el 12 de febrero en el marco del Festival Únicos, destacó la aparición de mujeres que cantan dentro del estilo de fusión folclorica latina, y dijo ser "parte de un movimiento en el que estamos percibiendo las injusticias y la falta de atención a nuestro género". En el marco del Festival Únicos, el Colón recibirá del 12 al 17 de febrero a Café Tacvba, Lila Downs, Gustavo Santaolalla, Katherine Jenkins, Luciano Pereyra, Juanes Pedro Aznar y El Abrazo del Tango y el Flamenco, con Miguel Poveda, Ariel Ardit, Antonio Carmona y Guillermo Fernández, entre otros. Todos los artistas presentarán su música en formato sinfónico con una gran orquesta en el majestuoso teatro porteño. ¿Alguna vez habías trabajado con alguna sinfónica? Sí, he tenido el privilegio de cantar con otras orquestas sinfónicas. Primero fue en mi país, en México, con la orquesta sinfónica de la UNAM. También últimamente hemos tenido invitaciones por el Día de los Muertos, que es una celebración importante para los mexicanos, y lo hacemos por noviembre que nos vamos de gira a Chicago o San Francisco. Hemos hecho dos conciertos este año con la orquesta sinfónica de Portland, en Oregon. ¿Qué elementos o qué instrumentos del folclore mezcla con la orquesta? Hacemos una combinación de repertorio. La inquietud mía es que no se robe el espíritu del folclore al unirlo con los grandes estilos de la música clásica de distintas épocas. Es el reto encontrar una reglita que hiciera de estos arreglos de las canciones que presentaremos. Incluye algunos temas de discos anteriores y grandes canciones latinoamericanas que hemos cantado en el pasado. Llega en un momento muy interesante de su amiga Soledad Pastorutti, con nuevo disco. ¿Hay posibilidad de que se las escuche a las dos? Sería un gran honor, nos emociona mucho toparnos con la Sole. Vamos a ver, porque parece que está arrancando su gira. ¿Se siente más acompañada ahora que Soledad se anima a bucear en las raíces del folclore latinoamericano? Me siento bien orgullosa porque siento que soy parte de un movimiento en el que estamos percibiendo las injusticias y la falta de atención a nuestro género. Estamos luchando de una manera estética cada una a nuestra manera para que exista conciencia sobre nuestro género y lo mucho que falta por trabajarlo. Al mismo tiempo celebrarlo, porque nos toca el arte y eso es un privilegio. ¿Está trabajando en un disco nuevo? Sí, estamos trabajando en un disco con canciones de bandas de los pueblos y también de la ciudad. También hay canciones que llamamos la cumbia, pero al estilo de México. Y estoy colaborando con Camilo Lara, que es un productor que conozco hace muchos años, pero no habíamos tenido la oportunidad de ir a grabar a las bandas in situ. Quisimos combinar un poco de trabajo de campo y un poco fiesta. El material es en parte grupero, pero un grupero más antiguo, de los 70 o por ahí.