Blades vuelve al rock para denunciar la corrupción en América Latina

29/01/2019 -

El músico panameño Rubén Blades unió fuerzas con el grupo estadounidense Making Movies para lanzar la canción "No te calles", una composición en la que el astro de la salsa vuelve a calzarse el traje de roquero para protestar contra la corrupción en América Latina. Lanzada en los últimos días, junto con su correspondiente video, la canción insta en su letra a la ciudadanía a "salir a la calle" y denuncia que "la corrupción ataca, ahoga con su trampa" y responsabiliza al "político ladrón que destruye a la nación".

Esta unión con la agrupación de origen latino, oriunda de Kansas City, supone el regreso de Blades al rock, luego de su disco "Nothing but the truth", de 1988, en el que interpreta canciones escritas por Lou Reed y Elvis Costello, quienes además tuvieron participación en el proyecto.

"Nuestro silencio e inactividad cívica alimenta y perpetúa a la corrupción", explicó el panameño en un reportaje concedido a la agencia Associated Press y reproducido en varios diarios estadounidenses.

Respecto del grupo de Kansas City, expresó: "Cuando los escuché me gustó la energía del grupo y su incorporación de elementos percusivos y afrocubanos al formato rock".