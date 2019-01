Lizy Tagliani debuta con "El precio justo"

30/01/2019 -

El ciclo de entretenimientos "El precio justo", que se estrenará el lunes 4 de febrero a las 11.30 por Telefé y que llegará a Santiago del Estero por Canal 7, marca el debut de la actriz y humorista Lizy Tagliani como conductora de un programa propio, un nuevo paso de su raudo camino en TV que, confesó vive "como un cuento".

"Yo soy una actriz, toda mi vida fui igual, para todo era exagerada, y por eso vivo todo esto como un cuento, como si fuera un juego", aseguró Tagliani durante una charla con Télam.

Luego de su participación en otros varios ciclos de Telefé como los de Susana Giménez, "Por el mundo" y últimamente como panelista de "Cortá por Lozano" donde se lució gracias a su frescura y cercanía con los televidentes, Tagliani fue convocada para estar al frente de un formato surgido en los EE.UU. en donde desplegará su histrionismo interactuando con los participantes.

"De chiquita jugaba a actuar, a ser conductora de televisión, y de repente me pasa todo esto, es algo que nunca había proyectado. Es como que todo lo que jugué de niña lo seguí de grande. Tengo una sensación muy extraña, disfruté de todo lo que hice, fui muy feliz siendo peluquera, me pasaron cosas muy lindas", insistió, a modo de balance, quien repasó ese recorrido en el unipersonal "Liberate".

Sobre el nuevo desafío, Tagliani contó: "Me llamaron del canal para decirme que estaban muy contentos con todo lo que había pasado conmigo y que tenían ideas para ver cómo podíamos continuar con cosas nuevas. Después de varias charlas me propusieron conducir este programa que es un suceso mundial y que empezó hace 40 años en Estados Unidos".

"‘Te va a contener por lo que tiene que ver con los juegos’, me dijeron. En el programa la gente gana por acercarse al precio de las cosas", sintetizó Tagliani sobre el carácter del envío en el que comenzará eligiendo a cuatro personas de una tribuna.

¿Te costó adaptarte a este formato?

Empecé queriendo ser Liliana López Foresi, y por ahí no me salía nada. Los productores me decían que sea yo: "La gente tiene que aprender los juegos como vos, el formato está para contenerte, vos divertite, pasala bien, la gente va a poner Telefé y vas a ir creciendo en tu nuevo camino". Y así fue.