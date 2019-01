Angelina Jolie regresa con "Los que me desean muerto"

30/01/2019 -

Angelina Jolie será la protagonista de "Those Who Wish Me Dead", un thriller dirigido por Taylor Sheridan, quien también se hará cargo del guión, basado en la novela de Michael Koryta. Según Europa Press, el libro en el que se basa el guión, que en castellano se titula "Los que me desean muerto", tiene como protagonista a un niño de 14 años que es testigo de un brutal asesinato. El joven adopta una identidad falsa y se oculta en un programa de terapias en la naturaleza para adolescentes con problemas, mientras los asesinos matan a cualquiera que se interponga en su camino con intención de atraparlo.