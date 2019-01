Néstor Garnica impuso jerarquía y es el rey con su Peña El Violinero

30/01/2019 -

Néstor Garnica conmovió y se emocionó. Fue a través de su brillante actuación en la tercera noche del 59º Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2019. Se emocionó cuando recibió un reconocimiento de parte de la comisión organizadora de este encuentro artístico al que concurre desde hace 15 años.

Fue quien realizó la apertura de la tercera luna coscoína "De hechizos y albahaca". El violinista, oriundo de La Banda, resaltó: "Estoy muy contento de estar aquí por 15º año consecutivo en Cosquín. ¡Es lo mejor que hay! También estoy aquí en el Tiro Federal; ahí toco todas las noches. Es un espacio lindo para la gente, se puede bailar y demás", dijo.

Precisamente, en el Tiro Federal de Cosquín desarrolla la Peña El Violinero, un espacio consagrado en la ciudad cordobesa.

Garnica resaltó: "He buscado esto. Estar aquí. He estado en muchos Pre Cosquín, con Alfredo Ábalos, con ‘Peteco’ Carabajal... Después busqué estar solo y lo conseguí. Poder buscar eso y encontrarlo no ha sido fácil, pero valió la pena", resaltó.