Acusada de herir a su pareja declaró que él "chocó" contra el cuchillo

Fotos AUDIENCIA. La Unidad Fiscal de Violencia de Género manifestó que aún restan realizar evidencias.

31/01/2019 -

La Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda tomó declaración indagatoria a la mujer acusada de lesionar con un cuchillo a su pareja y provocarle una profunda herida, que lo mantuvo internado por varios días.

La imputada acusada de lesiones graves fue trasladada a la Fiscalía junto a su abogado defensor y allí manifestó su versión de los hechos. Según se supo, contó que ella se había defendido tras una discusión con el acusado.

"Él me golpeó y yo corrí hasta la cocina y tomé el cuchillo. Le dije que no se me acercara y que las chicas (por sus hijas) estaban viendo todo. Él igual corrió hasta donde yo estaba y chocó con el cuchillo", manifestó la mujer.

Al ser consultada por su conducta evasiva, la acusada respondió que tenía miedo de que su pareja la agrediera físicamente, por eso ella solamente atinó a salir del domicilio. Además expresó que no sería la primera vez que la supuesta víctima la agrede.

Tras huir de la casa sin auxiliar a su pareja lesionada, la mujer deambuló por varios domicilios hasta que el pasado domingo 20 tuvo la desafortunada idea de pedir ayuda a su expareja, con quien tiene sus hijos mayores.

Lejos de darle asilo, el hombre se presentó en la policía y contó que su ex pareja estaba en su casa oculta y que era buscada por la policía. Los efectivos arribaron a la casa y por orden de la Dra. María del Pilar Gallo la aprehendieron.

Cabe remarcar que el violento episodio ocurrió en la casa en la que víctima residía con su pareja, en el Bº 25 de Mayo Ampliación. Allí la mujer le había pedido a la víctima que acomodar unas cajas que estaba en el pasillo de la cocina.

El hombre accedió al pedido de la mujer y de forma involuntaria chocó con una caja que contenía botellas de vidrio, aparentemente de vino. En ese momento se generó una pelea y la mujer atacó a su pareja.

El pasado martes la Fiscalía realizó una audiencia y solicitó la detención por 15 días de la acusada, mientras que su abogado defensor solicitó la excarcelación o que sea beneficiada con el arresto domiciliario.

La fiscal se opuso a ambos pedido al entender que restan producir evidencias y que además la acusada manifestaba que iba a vivir en la casa de su expareja, quien antes se había presentado en el Ministerio Público, negándose rotundamente a que ella resida en su casa.

El juez Dr. Raúl Santucho ordenó que siga tras las rejas, mientras que su defensa manifestó que solicitará una nueva audiencia -una vez que consiga un nuevo domicilio- para pedir que su clienta acceda al arresto domiciliario porque tiene dos hijas menores de edad.