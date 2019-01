"Disfruto mucho cantar en Ciudad Cultural Konex"

Fotos El músico friense está interesado en ingresar al mercado mejicano. Este año podría realizar conciertos en la capital de ese país.

31/01/2019 -

Raly regresará a Buenos Aires para presentarse el 2 y 3 de marzo en Ciudad Cultural Konex, tras una gira de verano que lo llevó a recorrer diferentes provincias. Se trata de un recital en la Peña del Patio del complejo porteño, que marca la primera presentación del trovador en Buenos Aires tras su concierto en el Teatro Coliseo en agosto del 2018.

¿Lo del Centro Cultural Konex es parte de ese camino del que me hablabas?

Tiene que ver con una puesta autogestiva y yo lo disfruto mucho. El Konex es un espacio en el que hemos tocado hace unos años y se generó como una habitualidad que vaya a tocar todos los años. El público de Buenos Aires es un público muy ávido de vivir ese tipo de encuentros. Va a ser una fiesta realmente increíble. Es casi, te digo, como La Trashumante. Este año vamos a hacer dos funciones y vamos a ver qué pasa. En esta, su cuarta edición, la Peña se desplegará en un nuevo formato de dos días, a partir de las 18: el sábado 2 en un show exclusivo para mayores de 18 años y el domingo 3 en su versión familiar, con un concierto apto para todo público. También habrá invitados especiales.

En cada presentación internacional dejas tu huella y vas sembrando. ¿Cómo vives esta experiencia?

Muy bien, tranquilo. Este año fuimos de gira europea y lo hice con parte de la banda. Lo que he notado es que cada vez más viene público y eso me interesa. Mucha gente de la música ha ido a mis conciertos en España, gente que por ahí va conociendo mi música. Tiene su condimento especial. Igualmente, yo subo al escenario y esté en donde esté estoy viviendo la ceremonia de tocar como si estuviera tocando en mi país. Hay algo que no cambia, que sigue como un hilo conductor que está ahí y que tiene que ver con el sentimiento, con la felicidad de tocar. Este año, seguramente, vamos a volver a hacer una gira por afuera, además de estar abriéndose otras puertas en otros países, especialmente en Latinoamérica. De a poquito venimos viendo qué decisión tomamos para comenzar a salir hacia otros lugares. Está bueno y yo lo disfruto.

¿Cuáles son esas "otras puertas" que comenzaron a abrirse en el continente?

Muchos llamados desde México. Me interesa en México, en algún momento, comenzar a abrir una puerta por aquel lado. Hay amigos que están haciendo gestiones para tocar ahí. Uruguay también es otro país que me interesa. Después de haber estado allí, en la presentación de la Vela Puerca (participó en el último disco de esta banda uruguaya a fines del año pasado), también me di cuenta de que el público me recibió cálidamente. Ahí también hay un público ávido de escuchar y disfrutar de mi música.