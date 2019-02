Google homenajeó a Mercedes a 54 años de su debut en Cosquín

01/02/2019 -

Los 54 años de la primera y consagratoria presencia de Mercedes Sosa en el Festival de Cosquín fue celebrado ayer por Google, que incluyó en su página de inicio un "doodle" con un dibujo de la cantora tucumana.

El desembarco de la intérprete llegó por invitación de Jorge Cafrune, quien en su set y sin permiso hizo participar a la cantante que entonces tenía 29 años.

"Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora y voy a recibir un tirón de orejas de la comisión, pero qué le vamos a hacer. Siempre he sido galopeador contra el viento. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, que no ha tenido oportunidad de darlo. Aunque se arme bronca, voy a dejar con ustedes a una tucumana: Mercedes Sosa", expresó el popular vocalista jujeño.

"La Negra" hizo el resto entonando "Canción del derrumbe indio", que era parte del inicipiente Movimiento del Nuevo Cancionero.