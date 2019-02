Perciavalle sembró preocupación por la salud de Gasalla

01/02/2019 -

El siempre polémico Carlos Perciavalle se puso otra vez en el ojo de la tormenta con declaraciones sobre la salud de Antonio Gasalla, de quien fuera amigo antes de un distanciamiento que parece prolongarse, y sobre quien reveló que tiene cáncer en las articulaciones.

En una entrevista con el programa "Todas las tardes", que conduce Maju Lozano por Canal 9, y desde Punta del Este, Perciavalle admitió que no creía en un posible reencuentro con Gasalla porque "Antonio no está bien de salud. Una vez yo lo llevé al Sanatorio Fleming, estuvo comprometido, ahora no sé cómo está", dijo ante el asombro de todos los presentes en el estudio.

Y dio más detalles: "Se trata de esas seis letras inmundas", señaló en alusión al cáncer.

Fue entonces cuando el periodista Lío Pecoraro le preguntó si se refería al cáncer de piel que Gasalla había enfrentado hace un tiempo. Perciavalle asintió con respecto a la enfermedad, pero aclaró que no se trata de la piel. "Tiene cáncer en los tobillos, en las rodillas. Tiene que ver con las articulaciones. Hoy, el cáncer es tratable. No curable. Además, Antonio ya ha hecho una vida divina para lo feo que es", dijo Carlos, en el móvil con "Todas las tardes".

Y sumó: "Es un presente horrible para él, pero bueno. Será el karma que le toca en la vida. Tiene que reírse un poco más, disfrutar más. Lo digo en serio. Antonio es una persona buenísima, pero tiene que reírse un poco más", señaló Perciavalle.

Ante semejantes declaraciones, el periodista Lío Pecoraro se comunicó en vivo con Antonio Gasalla, quien solo se limitó a contestar: "Que Carlos Perciavalle diga lo que quiera", y luego cortó la llamada de teléfono porque no había buena comunicación.

Hace seis años, el hermano de Antonio fue quien reveló que el actor había asistido a una consulta médica en la que le dijeron que tenían que operarlo, lo hicieron y se está recuperando, sin dar más detalles.