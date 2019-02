El ex de Andrea del Boca la acusa de armar una campaña en su contra a través de su hija Anna

01/02/2019 -

Hace un par de días, Anna Chiara Biasotti Del Boca dio por primera vez una entrevista, a los 18 años, y habló de la mala relación que existe con su padre biológico, Ricardo, a quien no ve desde hace más o menos una década.

"Hay distintos tipos de abuso... Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida", señaló Anna Chiara, para justificar su alejamiento.

A través de un mensaje de whatsapp al programa Los Ángeles de la Mañana", Biasotti admitió que siente que la aparición pública de su hija es una campaña de su ex Andrea del Boca en su contra.

"Esa nota con esas fotos es obvio que es un lanzamiento marketinero y, para que llame la atención, había que agregarle un condimento. Qué mejor en esta época que vivimos que algo así y en contra del padre. Si salgo a contestar lo único que se logra es alimentar el objetivo de ellos, que es promocionar el reemplazo de Andrea del Boca", respondió Biasotti.

Amalia Granatta, ex de Biasotti salió en su defensa y explicó que lo que le molestó a Andrea fue que no la eligiera como esposa."Él se iba a hacer cargo de su hija, pero no quería nada con ella (por Andrea). Ese es el odio desenfrenado", apuntó en el programa de Ángel De Brito.