Abel Pintos reveló por qué lloró cuando cantó "Cien años"

02/02/2019 -

¿"Cien años" remite un poco a "India" Martínez, cantante española con quien grabaste la canción "Corazón hambriento"?

O no conscientemente. Sucede que la música que me conmueve, siempre, de alguna u otra manera, funciona como influencia también. Aquella canción que grabamos con "India" fue, sin dudas, una canción conmovedora que además, generó mucho sin que nosotros lo sospecháramos siquiera que podría suceder de esa forma, pero no es cierto que durante la composición o durante la producción de "Cien años", esta canción nueva, hayamos revivido, insisto, consciente, aquella canción (por "Corazón hambriento").

"Cien años" es una historia de amor aquí y ahora y para dentro de cien años. ¿Es la línea que vas a seguir en tu próximo disco, el que estás preparando?

No lo sé porque, el próximo año, completo, de alguna forma, voy a dedicarme de lleno al disco. Durante el 2019 voy a dedicarme a trabajar tranquilo en la producción y grabación de ese álbum. No obstante, me hace mucha ilusión poder presentar canciones dentro del 2019. Entonces, comenzamos a hacerlo con ‘Cien años’ y también esperamos poder hacerlo con una o dos canciones más de aquí hasta que se edite el disco. A veces sucede que en el estudio, a veces las ideas giran para otro lugar. Mi intención no es que las canciones que yo presente ahora tengan que completar el disco que viene. Mi intención es adelantar canciones pero no dedicar un disco completo, nuevo. Esa cuestión de adelantar cuatro canciones y después sacar un disco de seis es como ir rindiendo materias: me llevo tres a marzo... No funciona así la música para mí. Yo quisiera editar algunas canciones por el placer de hacerlo y luego editar un disco con la cantidad necesaria de canciones y sumándole también, como bonustrack si se quiere, estas canciones que podamos adelantar este año.

¿Qué te hace emocionar en el escenario, como sucedió en Cosquín cuando cantaste "Cien años"?

Cantar una canción nueva siempre es un desafío muy grande sin importar cuantas canciones hayas presentado alguna vez y cuanto éxito hayan tenido. Siempre es muy emocionante, pero además en la noche de Cosquín se sumaron muchas cosas: tal y como se estaba dando el concierto y la energía que se estaba compartiendo en el lugar. Todo aquello resulto muy conmovedor y movilizante. Todo el mundo sabe que yo no soy un hombre que sepa medir cuando algo me emociona o alguien me emociona. No tengo problemas en demostrarlo. Sin dudas, estar cantando por primera vez una canción como "Cien años" y estar contando con semejante atención de parte del público y recibiéndola con tanta emoción fue muy conmovedor para mí.

¿Qué te inspiró para escribir "Cien años"?

De alguna forma, lo que me motivó a escribir ‘Cien años’, sin querer develar todos los motivos o los significados que la canción tiene para mí, no me gusta hacer eso porque no me gusta coartarle a nadie la libertad de hacer su propia interpretación, es porque la canción hace un poco alusión cuando uno siente determinado amor por algo o por alguien que llega a entender que en los pasajes más sombríos de caminos a recorrer en la vida habiendo elegido ese amor es uno de los momentos en que ese amor más fuerte se va a hacer. Yo no considero que uno tenga que hacerse fuerte únicamente en los pasajes más sombríos de la vida, pero si es cierto que considero que en los pasajes más sombríos es una buena oportunidad para fortalecer los valores y las cosas que uno verdaderamente se aferra con el alma.