Burlando aseguró que Darthés podría ir preso

Si bien asegura que Juan Darthés, acusado de violación por Thelma Fardín, es inocente, el abogado Fernando Burlando dio a entender que el actor podría terminar detenido.

"El juez nicaragüense podría tomar una medida cautelar de prisión preventiva para él", expresó Burlando en el programa televisivo "Chismoses".

"Hay grandes probabilidades de que el actor sea extraditado de la Argentina por más de que esté en Brasil y es posible que esté hasta tres meses preso", indicó el letrado.

Sobre las declaraciones de la hermana de Thelma, que desmintió a la actriz, Burlando sostuvo: "Sirve su testimonio porque habla de una situación de convivencia que no puede dejar a nadie sano".

Aunque un abogado nunca es pesimista sobre la suerte de su cliente, Burlando parece cauto y admite que -por el momento- tendrían las de perder en la causa. La misma ha ofrecido varias vueltas y dilaciones, puesto que hubo feria judicial en Nicaragua y eso disparó todo tipo de especulaciones, inclusive las que aseguraron falsamente que la causa se había caído. La abogada de Thelma, Sabrina Cartabia, aclaró este punto, y expresó que era necesario "tener paciencia" en este sentido.

Las novedades que aporta el propio abogado del acusado parecen contundentes sobre la suerte que correría el actor en estas semanas. "Esta situación de exilio lo ha desequilibrado", admitió Burlando en los últimos días, en referencia al estado anímico del actor en Brasil.

Puso el pecho

"He puesto mi pecho y mi espalda por Juan y no admitiría que él no haga lo mismo. Le dije: ‘¿Querés que te defienda? Entonces empezá a defenderte vos y no bajes los brazos’. Fue un mensaje para levantarle el ánimo, no para otra cosa. Desde el día que Juan cayó en este último problema, me parece que logré torcer el pensamiento de mucha gente, y lo hice desde el análisis, el respeto y la prudencia. Yo diría que tengamos la prudencia de no emitir opiniones hasta que no se expida la Justicia", declaró Burlando.