"La Mole" Moli usará tobillera electrónica por violento

Cuando la denuncia por violencia de género y el pedido de restricció npor parte Marta Galiano, la esposa de Fabio “la Mole” Moli, conocida como“la Negra” se hizo público, el exboxeador había intentado minimizar la situación, aludiendo a que solo se había tratado de una pelea de pareja.

Es más, la propia víctima compartió después un video por las redes sociales para pedir que no continuaran hablando mal de su esposo, con el que había tenido una pequeña discusión. En ese video explicaba que no la había golpeado y que no entendía qué la llevó a estallar en un ataque para ir a pedir la restricción.

Lo cierto es que, según lo reflejó el diario cordobés La Voz, la Justicia aplicó el pedido de restricción que solicitó “La Negra”, y además les colocó a ambos una tobillera electrónica. Ella cuenta también con un botón antipánico.

De acuerdo con lo que trascendió el ex boxeador se tomó unos minutos cuando se le informó que le colocarían el dispositivo electrónico, pero no opuso resistencia física: “En principio siempre hay una negación,ocurre en casi todos los casos de estos tipos. Debe haber consultado con su abogado. Pero terminó entendiendo porque le explicamos que era eso o ir preso”, explicó el comisario jefe de la Departamental Río Segundo, Julio César Oro. “La Mole” Moli tiene prohibido acercarse.