Moria a Mirtha: "Tiene que dar la vida para que resucite su amado hijo"

13/02/2019 -

Las recientes declaraciones de Mirtha Legrand sobre las próximas elecciones presidenciales sorprendieron a todos. Es que si bien las diferencias que la famosa conductora tiene con el kirchnerismo son de público conocimiento, sus palabras fueron por demás elocuentes. "Con tal de que no vuelva el kirchnerismo, todo. Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo", había dicho Mirtha. Y quien le retrucó fue Moria Casán: "‘Tiene que dar la vida para que resucite su amado hijo, no para que no vuelva el kirchnerismo. Mirá la viveza de la señora Legrand que produce eso porque sabe que vos vas (a su mesa), que sos petardista y quiere ganar el rating".