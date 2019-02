Burlando sobre el caso Darthés: "Si la violó es un cretino"

14/02/2019 -

Fernando Burlando se refirió a la causa que se abrió en Nicaragua después de que Thelma Fardín denunciara públicamente a Juan Darthés por abuso sexual durante una gira de "Patito Feo" en dicho país en 2009 cuando ella tenía 16 años y él, 45.

El abogado del actor manifestó que incluirán el testimonio de la media hermana de Thelma que denunció que el padre de Fardín la violó cuando era chica.

"A la que abusaron fue a mí", detalló Carla Lescano, y agregó que el padre de Thelma (que en ese entonces estaba en pareja con su madre) abusó sexualmente de ella durante cuatro años.

"Nosotros exponemos una situación de abuso intrafamiliar, que es lo que ocurrió. No es algo potencial. Es algo que la Justicia ya ha decidido y condenó al padre de Thelma Fardín a 15 años de prisión", explicó Burlando en "Intrusos", el ciclo de chimentos que conduce Jorge Rial por América.

Agregó: "Una criatura (por la actriz) que crece en este ambiente con este panorama brutal y tremendo, no puede escapar psicológicamente ilesa de una situación de estas características".

Partidario de hacer nuevas pericias

"Fundamentalmente lo que entendíamos era que si se le había hecho una diligencia pericial y psicológica y no se tenía conocimiento de esta situación, creemos que deben realizarse nuevas pericias porque todos estos elementos estaban ausentes y jamás se refirieron. Los resultados de una pericia de esta característica para determinar circunstancias pueden tener resultados equívocos", sostuvo Burlando con respecto a la estrategia que quiere sumar a la causa en la que representa a Juan Darthés, que está refugiado en Brasil junto a su familia desde el 20 de diciembre.

"Si la violó es un cretino, una persona realmente miserable. Pero si no ocurrió, tal vez podemos entender por qué le atribuyen estos hechos a Juan Darthés en esta causa", continuó el abogado.

En tanto, Marcela Tauro le consultó si estaba convencido de que el actor no había cometido el abuso sexual. "Yo estoy convencido de que no la violó. Me puedo equivocar, pero hoy estoy convencido", respondió Burlando.

Cuando Ana Rosenfeld anunció que dejaba de ser la abogada del actor, Burlando aseguró, después de una charla mano a mano con Darthés, que realizaría pericias psicológicas para determinar si lo defendería en la causa. "Trazamos una relación de un tiempo prolongado y ya uno sabe qué clase de persona es y qué clase de familia tiene. Después de la primera charla lo hicimos someter a pericias psiquiátricas y psicológicas. Fueron tests que no duraron una hora o una sola visita, sino que fueron varios días", dijo.

"El resultado de esas diligencias me dio muchas fuerzas para entender que lo que me decía Juan era una verdad", remarcó el reconocido abogado.