"Cuti" y Roberto no paran de crear y viajar por el mundo llevando la chacarera

Fotos "Hemos contagiado la chacarera en todo el país. Estoy muy orgulloso de haberlo hecho", dijo "Cuti".

14/02/2019 -

Saúl Belindo Carabajal, popularmente conocido como "Cuti", sigue despidiéndose del público junto con su sobrino Roberto Carabajal, con quien formó el prestigioso dúo con el que cumplió treinta años de trayectoria al servicio de la música de raíz folclórica.

Mientras siguen con la gira despedida, estos cantantes y compositores santiagueños no cesan de crear y generar espacios en donde difundir el canto nativo.

En ese andar fecundo, para este año confirmaron una nueva gira por Europa, un nuevo disco y la realización de un documental en el que contarán su historia.

Sumado a esa fertilidad creativa, está la producción discográfica en la que musicalizó los versos del Martín Fierro, obra cumbre de José Hernández.

En principio, en el 2013, ‘Cuti’ había musicalizado una parte de la obra maestra de la literatura gauchesca. Había surgido, tal como lo explicó en una entrevista con EL LIBERAL, después de haber leído el libro que le regaló Pacho O’Donnell.

"Pacho D’Donnell me había regalado el libro durante un acto en Casa de Gobierno. Yo nunca había tenido uno. Lo leí con pasión y me reencontré con esos versos que todos conocemos desde chicos. Tuve la osadía de empezar a musicalizarlos con distintos ritmos, pero no toqué ni una palabra, sólo me animé a ponerle una melodía".

Años más tarde, y tras una exitosa presentación en escuelas y escenarios del país, "Cuti" decidió ampliar la propuesta con la obra de José Hernández. Y lo hizo, después de recibir un consejo de su sobrino "Peteco", de reunir a "los mayores de la familia Carabajal. Es decir, yo, Roberto, Peteco, Cali y Musha para formar Carabajales y así dar a luz el álbum ‘Carabajales cantan el Martín Fierro’".

"Es una gran obra. "Peteco" me decía que está a la altura de la Misa Criolla, obra integral del maestro Ariel Ramírez. Estoy orgulloso de haber podido darle un sentido musical a versos tan profundos y reveladores como lo son los del Martín Fierro", consignó a EL LIBERAL.

Malambo, chacareras, triunfo, zambas, huella, bailecito, ranchera, milongas y escondido se fueron entrelazando en esta propuesta artística y musical que ya hicieron conocer públicamente, primero, 2º Festival Internacional Martín Fierro, en el Museo Histórico José Hernández, en Villa Ballester, y luego en el Festival Nacional de la Chacarera.

"Cada capítulo del libro tiene 36 estrofas, pero una zamba necesita apenas seis. Ahí estuvo el verdadero desafío de cortar sin desvirtuar. Pero todo fue hecho con mucho amor y respeto", recalcó "Cuti".

"Esta música realza el valor de la obra de Hernández. Elegimos grabarla por gusto, no es que queremos buscar fama. Fue Peteco el que lo propuso", remarcó.

En su momento, "Cuti" y Roberto le habían propuesto grabar el álbum al sello BMG, que los tenía contratados. La obra tenía entonces doce temas, que ahora, en este registro independiente, se ampliaron a dieciocho.

"Ya la tenía escrita y la iba probando de a poco, y a la gente le encantaba. Entonces la grabamos como cosa nuestra y salimos a ofrecerla a las escuelas. Mandábamos los discos unas semanas antes y después íbamos con Roberto y la cantábamos en vivo. Y los chicos se sabían los versos, bailaban las danzas. En cada pueblo era una fiesta, las agrupaciones gauchas salían a recibirnos a la ruta y nos escoltaban", enfatizó "Cuti", a EL LIBERAL, con inocultable orgullo.

"Es un compromiso grande, pero lo hacemos porque queremos llegar al sentimiento de todos. Acá hay tradición, conocimiento, vuelo y renovación; es una obra viva, que seguirá creciendo", indicó "Cuti".

"Es un honor haber musicalizado los versos del Martín Fierro, un libro tan importante como lo son, por ejemplo Cien años de Soledad y El Quijote. Ponerle música a la poesía extraordinaria de José Hernández es un sueño concretado. Gracias a Dios que pudimos hacerlo y los resultados son fantásticos. Todo lo realizado está hecho con enorme respeto y amor", precisó Carabajal en su entrevista con EL LIBERAL.

A España y Berlín

Precisamente, con el renovado formato de los versos musicalizados del Martín Fierro, además de un repertorio conformado por tangos clásicos y chacareras inolvidables de la familia Carabajal, "Cuti" y Roberto emprenderán, en mayo próximo una nueva gira por países europeos.

"En mayo vamos a viajar a España y luego a Berlín para llevar nuestra música. El tango y el folclore forman parte de esta propuesta. Es que el tango tiene más escenarios en Europa que el folclore, y lo que nosotros queremos es que nuestro folclore tenga mayor presencia", adelantó "Cuti".

No es la primera vez que "Cuti" y Roberto se presentarán en España, "en donde tenemos grandes amigos que nos ayudan siempre", y en Berlín, en donde vive "mi hija, encargada de armar las presentaciones".

El documental

Además, durante el 2019 estará listo el documental del dúo, audiovisual que está a cargo de la cineasta argentina Melina Terribili.

"Seguiremos con la grabación del documental, en el que contaremos la historia de la formación del dúo, el camino que hemos recorrido, el sacrificio que hemos realizado y todos los sueños que se han ido concretando en este bello andar por el país y por el mundo llevando la música que aprendimos de nuestros padres, de nuestra familia", aseguró "Cuti" Carabajal.