Rocío Oliva le exigiría a Diego Maradona 6 millones de dólares

14/02/2019 -

Tras haberse separado de Diego Armando Maradona, se supo que la futbolista Rocío Oliva le exigirá al "Diez" cerca de seis millones de dólares. Esta información la proporcionó Fernando Burlando, el abogado que representa a la joven que hasta hace poco fue pareja del técnico de Dorados de Sinaloa.

"La convivencia que mantuvieron le garantiza que ella debe mantener por un máximo de cinco años el estatus convivencial que mantuvo con Maradona en Dubai", contó el abogado en un móvil con "Incorrectas" (América).

El letrado destacó: "Ella aspira a mantener su estatus social y económico que tenía con Diego. Eso es lo que establece nuestro Código Civil".

Maradona y Rocío comenzaron su relación a principios de 2014. Tuvieron algunos distanciamientos en el medio y también un compromiso de casamiento, que finalmente nunca se llegó a concretar. Se separaron oficialmente a principios de este año.

Alimento

"Por ejemplo, le pueden corresponder alimentos por todo este tiempo. Diego tiene que mantener su estatus durante el tiempo que decida la Justicia, hasta un máximo de cinco años. Esto es muy novedoso, muy nuevo. Es la última modificación del código", aseguró Burlando, que también defiende a Claudia Villafañe en las causas que la enfrentan con su ex.

El abogado además se refirió a la intención de Maradona de reactivar la demanda en contra de Oliva por objetos robados. Confirmó que ella no viajará al emirato y señaló: "En Dubai hay una Justicia muy maradoneana. Rocío la pasó mal en esa etapa de su vida".

Los comienzos

Maradona y Oliva comenzaron su relación a principios de 2014, llegando a alcanzar un compromiso de casamiento que finalmente nunca se llegó a concretar. A principios de 2019 confirmaron su separación luego de varias semanas de especulaciones en las que guardaron silencio al respecto. Desde entonces, Maradona ha dado varias entrevistas, lanzando contra su exnovia acusaciones y dejándola mal vista ante la opinión pública.

Hoy en día, el campeón mundial de 1986 ejerce como director técnico del club Dorados de Sinaloa, en la segunda categoría del fútbol mexicano.

En oportunidad de brindar una entrevista a la revista Gente, le preguntaron si qué cosas querías hacer ella que él no aceptaba. Y Oliva respondió: "Terminar este año mi carrera de futbolista en River y estudiar para ser directora técnica, algo que empecé a distancia desde Dubai. Cuando me reciba quiero entrenar a un equipo. En definitiva, hacer algo con mi vida. La realidad es que estuve seis años con él y, si miro hacia atrás, siempre estuve parada en el mismo lugar: no hice nada más que acompañarlo. Pero Diego es así: si estás con él sólo es él y tenés que seguirlo".

Cuando le remarcaron, "Entonces, lo que vos no querías era ir a México...", Oliva había manifestado: "México no era el tema. Yo lo acompañaba si allá podía hacer cosas para mí. Pero no si era para estar todo el día encerrada en casa cuando él se iba a entrenar. Necesitaba espacio para mis cosas".